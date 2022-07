Einbrecher in Wohnung von Eva Klotz

Bozen – Wohnungseinbrüche gehören zum Tagesgeschäft der Ordnungshüter, auch wenn es zuletzt in der Südtiroler Landeshauptstadt diesbezüglich etwas ruhiger geworden ist. Besonders Fassadenkletterer – Einbrecher mit akrobatischen Fähigkeiten, die über Häuserfassaden in Wohnungen eindringen – traten zuletzt kaum in Erscheinung, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Doch in der Nacht auf Samstag taten sie es eben doch, und zwar ausgerechnet in der Wohnung der ehemaligen Landespolitikerin Eva Klotz. Die Gründerin der “Union für Südtirol” sowie der “Süd-Tiroler Freiheit” und langjährige Landtagsabgeordnete war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. Dennoch dürfte der Vorfall bitter für sie sein. Die Täter entwendeten nämlich Gegenstände, die für Eva Klotz einen besonderen emotionalen Wert haben – wie etwa die Uhr ihres vor drei Jahren verstorbenen Mannes oder ein Halskettchen, das sie von ihm geschenkt bekommen hatte. Wie es in dem Alto-Adige-Bericht heißt, sollen die Täter aber weder Geld noch wertvollen Schmuck in der Wohnung der Ex-Politikerin vorgefunden haben.

Zu dem Einbruch kam es zwischen 4.30 und 5.00 Uhr in der Oswaldstraße in Bozen. Von der Videoüberwachungsanlage ließen sich die beiden Täter nicht stören. Sie kletterten über die Mauer in den Garten des Mehrfamilienhauses und während einer der beiden Männer über die Hausfassade in den vierten Stock stieg, hielt der zweite Ausschau. Nachdem er die Wohnung durchsucht hatte, erreichte der Einbrecher über die Haustür und das Treppenhaus wieder den Garten und setzte dann mit dem Komplizen zur Flucht an.

Eine Nachbarin bemerkte am nächsten Morgen die angelehnte Haustür und schlug Alarm. Polizei und Spurensicherung kamen vorbei und es werden wohl die Aufzeichnungen der Überwachungskameras sein, die am meisten Hinweise zur Ergreifung der Täter liefern können.

Die Quästur rät den Bürgern, Vorsorge zu treffen. Man sollte Eingangstüren stets gründlich verschließen. Auch die Fenster sollten verschlossen werden, wenn man außer Haus ist.