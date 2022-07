Einbrecher schlagen im Unterland zu

Neumarkt/Auer – Im Unterland sind in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche registriert worden. Unbekannte haben vor allem in Auer und Neumarkt zugeschlagen. Weil viele in den Urlaub fahren und die Häuser leer stehen, häufen sich Einbrüche vor allem in den Sommermonaten.

Martin Feichter, der Bürgermeister von Auer, schlägt Alarm. In Auer hätten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag mindestens sechs Wohnungen ins Visier genommen, erklärt er laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige. Wie hoch die Beute insgesamt ausfiel, ist derzeit nicht bekannt.

Viele Bewohner haben auch Warnungen in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Feichter hat bei Polizei und Carabinieri mehr Kontrollen angefordert. Gleichzeitig lanciert er einen Appell an die Bürger, Verdächtiges sofort zu melden und die Notrufnummer 112 zu kontaktieren.

Auch in Neumarkt ist in der vergangen Nacht ein Einbruchsversuch gemeldet worden. Ein Wachhund hat die Täter allerdings gestört und in die Flucht geschlagen.