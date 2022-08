Einbruch in Tabaktrafik: 30.000 Euro erbeutet

Meran – In einer Tabaktrafik in Untermais in Meran haben Einbrecher zugeschlagen. Die Bande soll aus mindestens sechs Personen bestehen. Erbeutet wurden Bargeld, Zigaretten und Rubbellose im Wert von rund 30.000 Euro.

Die Betreiber haben Anzeige erstattet und die Aufnahmen der Überwachungskameras den Ordnungskräften übergeben. Doch nicht alle Bilder werden Hinweise liefern. Ein Kameraobjektiv im Inneren wurde von den Tätern mit Farbspray besprüht.

Zugeschlagen haben die Täter am Montag in der Früh gegen 2.20 Uhr. Der Coup hat nur neun Minuten gedauert, berichtet Alto Adige online. Fünf vermummte Täter machten sich mit zwei Brecheisen ans Werk. Das sechste Mitglied der Bande schob in der Nähe der Wohnung des Betreibers Wache.

Unter anderem deshalb wird vermutet, dass die Bande seine Gewohnheiten genau kennen. Auch der sechste Mann wurde von einer Überwachungskamera gefilmt.

400 Zigarettenstangen, Rubbellose im Wert von 2.500 Euro und 4.500 Euro in Bar steckten die Täter in einen Sack. Die Eindringlinge gingen sehr zielstrebig und koordiniert vor. Offenbar wussten sie genau, wo es etwas zu finden gab.

Anschließend suchten sie das Weite. Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll ein Fluchtwagen in der Nähe geparkt gewesen sein. In Richtung Kaserne wurden mehrere Zigarettenstangen gefunden. Auch dorthin könnten die Täter geflohen sein.

Auf die Frage, ob die Betreiber jemanden in Verdacht haben, erklärten sie, dass einige Stammkunden nach dem Einbruch nicht aufgetaucht seien.