Einbruch und Brand in SCS in Vösendorf führen zu Großeinsatz

Die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Montag der Schauplatz eines spektakulären Einbruchs gewesen. Unbekannte waren mit einem BMW in die Auslage eines Juweliergeschäfts gekracht, nachdem sie einen Lieferanteneingang des Einkaufszentrums geöffnet hatten. Sie entkamen unerkannt. Zur Beute lagen zunächst keine Angaben vor. Das zuvor in Wien gestohlene Auto zündeten die Täter laut Polizei an.

Gegen 3.45 Uhr war der Brand in der SCS gemeldet worden. “Vermutlich zwei oder mehrere Täter” waren Polizeisprecher Johann Baumschlager zufolge bei dem Juwelier eingedrungen. Der BMW hatte ihnen als “Rammbock” gedient. Der Coup habe nur wenige Minuten gedauert. Dass auch Schüsse gefallen seien, habe sich nicht bestätigt, sagte der Sprecher. Es habe sich vielmehr um das Zerbersten der Scheiben des Wagens im Inneren der SCS gehandelt.

Zur Flucht der Täter gab es vorerst keine Informationen. Mutmaßlich stand ein weiteres Fahrzeug bereit.

Nach dem Einbruch durchsuchten die Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) das Einkaufszentrum. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl, Brand, Tatort) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ausgewertet wurden u. a. Videoaufzeichnungen. Die Tatortarbeit ist noch am Montag abgeschlossen worden. Wegen des in Brand gesetzten Autos und damit verbundenen möglichen Schäden waren in der SCS auch Statiker an der Arbeit.