Einbruchsserie in Bozen erschüttert Betroffene

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt waren in den vergangenen Tagen wieder Einbrecher und Kriminelle am Werk. Dabei waren einmal mehr die Sachschäden um ein Vielfaches höher als die Beute.

In der Nacht auf Donnerstag waren die Übeltäter laut der Zeitung Alto Adige beim Blumenkiosk “Egger” in der Pfarrhofstraße vor dem Friedhof zugange. Die Eingangstür wurde dabei stark beschädigt und muss gewechselt werden. Auch die Registrierkasse müssen die Betreiber neu kaufen, obwohl sie vorsorglich offengelassen wurde. Die Beute für den oder die Täter ist mehr als überschaubar.

Auch in der Bar der Sport City in der Pfarrhofstraße waren vor mehreren Tagen ungebetene Gäste. Auch in diesem Fall wiegen die Sachschäden durch den Einbruch schwer.

In der Rovigostraße wurden hingegen von einem unbekannten Täter sechs geparkte Autos aufgebrochen. Offenbar war der Drang nach dem “schnellen Geld” hier besonders groß. Durch die eingeschlagenen Seitenscheiben wurden einige Münzen und Gegenstände aus den Autos erbeutet. Die Eigentümer dürften wohl auf den entstandenen Sachschäden sitzen bleiben.