Eine Anzeige und zwei Abschiebungen

Bozen – Die Staatspolizei hat am Mittwoch in Bozen im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit eine Person angezeigt und zwei weitere Personen des Landes verwiesen.

Zunächst wurden bei einem Migranten im Stadtzentrum knapp drei Gramm Kokain sichergestellt. Das Suchtgift war für den Verkauf bestimmt und wurde von den Behörden beschlagnahmt. Der Mann kassierte eine Anzeige.

Zwei Männer aus Tunesien wurden hingegen des Landes verwiesen. Die Migranten hielten sich illegal in Italien auf und waren bereits aktenkundig. Aufgrund ihrer Gefahr für die Allgemeinheit wurden sie von den Exekutivbeamten auf die Quästur gebracht. Dort wurde die Ausweisungsprozedur in die Wege geleitet. Im Anschluss werden sie über das Abschiebezentrum in Görz in ihr Heimatland gebracht.

Seit Jahresbeginn hat die Quästur in Bozen 24 Abschiebungen vorgenommen.