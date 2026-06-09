Eineise nach Kroatien 2026 nicht ganz ohne Einschränkungen – aber fast

Von: red

Zagreb – Seit dem Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum gehören stundenlange Staus an den Grenzen der Vergangenheit an, doch seit dem 1. Juni 2026 gelten neue Zollregelungen. Das weckt Befrüchtungen bei Urlaubern.

„Die Einreise nach Kroatien ist heute so unkompliziert wie eine Fahrt von Bayern nach Tirol“, schreibt der Reiseblog „Kroatien Urlaub“ mit Blick auf Kroatiens Beitritt zum Schengenraum im Jahr 2023. Nichtsdestotrotz gelten laut einem Medienbericht der kroatischen Tageszeitung (Večernji list) neue Regelungen für die Einreise nach Kroatien seit dem 1. Juni 2026.

Die Anwendung des europäischen Systems ICS2 (Import Control System 2) ist für den Straßen- und Schienenverkehr seit dem 1. Juni 2026 verbindlich geworden. Dieses System schreibt vor, dass Waren, die über die Außengrenzen in die EU eingeführt werden, vorab angemeldet werden müssen.

Die neuen Vorschriften betreffen insbesondere die Einfuhr von Lebensmitteln, alkoholischen Getränken und Zigaretten sowie Änderungen der Höchstwerte für zollfrei eingeführte Waren und für Waren, die als „Handelswaren“ und nicht als „persönliches Gepäck“ gelten.

Keine Einschränkungen für Reisende aus EU-Ländern

Die neuen Bestimmungen zum Transport von Lebensmitteln, Alkohol und Tabak gelten hauptsächlich „für Reisende aus Drittländern wie Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Kosovo.“

Es besteht daher kein Risiko, dass die langen Warteschlangen und Personenkontrollen zurückkehren, die vor 2023 vor allem im Hochsommer und an Wochenenden an den kroatischen Grenzen üblich waren.

Dem Adria-Urlaubserlebnis steht somit auch 2026 zwischen kristallklarem Wasser, Traumstränden, historischen Altstädten und spektakulärer unberührter Natur nichts im Wege.