Eingeschlagene Scheiben: Vier Autos in Untermais beschädigt

Meran – Am Bahnhof in Untermais in Meran sind Fensterscheiben von mehreren Autos eingeschlagen worden. Die Randalierer haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag agiert. Die Fahrzeuge standen auf einem öffentlichen Parkplatz.

In der Regel lassen Pendler dort ihr Auto stehen, die dann mit dem Zug weiter nach Bozen fahren. Der Parkplatz schließt um 22.30 Uhr. Die Täter verschafften sich trotzdem Zugang und hatten es offenbar auf Wertsachen abgesehen.

Doch wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, fiel die Beute vermutlich eher mager aus. Kaum jemand lässt noch Bargeld oder sonstige Wertgegenstände im Auto liegen. Offenbar versuchen die Übeltäter trotzdem ihr Glück, da das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden, relativ gering ist. Für die Besitzer der Fahrzeuge ist der entstandene Schaden jedoch alles andere als eine Kleinigkeit.

Am Parkplatz in Untermais sind Überwachungskameras angebracht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ordnungshüter bei der Überprüfung des Videomaterials Hinweise auf den oder die Täter entdecken.

In der Nacht auf Freitag sind vier Autos beschädigt worden. Doch der Vorfall ist nur einer von mehreren, die sich in den vergangenen Wochen in Meran zugetragen haben.