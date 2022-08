Elf Monate altes Kind beinahe erstickt

St. Christina – Nur ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit hat gereicht: Eltern, die derzeit ihren Urlaub in Südtirol verbringen, sahen nicht, wie sich ihr elf Monate altes Kind einen unbekannten Gegenstand in den Mund steckte und beinahe erstickt wäre.

Die Familie verbringt ihren Urlaub in einem Hotel in St. Christina in Gröden. Der Sohn hat sich glücklicherweise wieder erholt.

Die Eltern waren jedoch beunruhigt und wählten die Notrufnummer 112, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites ist ausgerückt.

Weil der Arzt nicht bestimmen konnte, was der Bub genau geschluckt hat, wurde er ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Magenspülung vorgenommen.