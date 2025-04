ElfjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Meran vermisst

Von: luk

Meran – In Meran ist ein elfjähriges Mädchen als vermisst gemeldet worden. Gaia Mittempergher-Cari ist heute Morgen in einem Meraner Schülerheim aufgebrochen, um in die rund zehn Minuten entfernte Mittelschule zu gehen.

Dort ist die Elfjährige aber nicht angekommen, berichtet der verzweifelte Vater. Die Carabinieri wurden bereits informiert und sind auf der Suche nach seiner Tochter.

Er erhofft sich durch seinen Schritt an die Öffentlichkeit, dass seine Tochter rasch gefunden wird.