Entscheidung über Aufhebung aller Corona-Regeln in England

Die britische Regierung entscheidet am Montag über die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England mit 19. Juli. Es wird erwartet, dass Premierminister Boris Johnson trotz eines enormen Anstiegs an Neuinfektionen an seinen Plänen festhält und endgültig die Rückkehr zur Normalität ankündigt. Damit würden schon in einer Woche Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen – gegen den Rat von Wissenschaftern und trotz Kritik von Opposition, Gewerkschaften und Bürgermeistern.

Discos und Nachtclubs können dann wieder öffnen, in Pubs dürfen Gäste ihre Pints nah nebeneinander genießen, für Veranstaltungen gibt es keine Zuschauerbegrenzungen mehr. Johnson hatte die Lockerungen vor einer Woche angekündigt, aber eine letzte Prüfung angekündigt. Bereits beschlossen ist, dass vom 19. Juli an vollständig geimpfte Menschen sowie Minderjährige mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich ohne Quarantäne ins Land einreisen dürfen. Touristen müssen aber weiterhin nach Ankunft für mindestens fünf Tage in Selbstisolation.

Die Lockerungen gelten nur für den größten britischen Landesteil England, der keine eigene Regionalregierung hat. Für die Gesundheitspolitik in Schottland, Wales und Nordirland sind die jeweiligen Regionalregierungen zuständig. Dort wird es noch länger dauern, bis die letzten Corona-Vorschriften aufgehoben werden.