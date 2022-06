“Er ist ein manipulativer Mensch”

Bozen – Heute geht der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair in die nächste Runde. Dem 31-jährigen wird bekanntlich vorgeworfen, am 4. Jänner 2021 seine Eltern in deren Wohnung in Bozen getötet und dann die Leichen in der Etsch entsorgt zu haben. Wochen nach der Tat legte der junge Lehrer ein Geständnis ab. Im Zentrum des Prozesses steht damit die Zurechnungsfähigkeit Benno Neumairs zum Tatzeitpunkt. Das Strafmaß wird entscheidend davon abhängen.

Heute wurde die psychiatrische Gutachterin der Nebenkläger, Anna Palleschi, angehört. Sie hat den Angeklagten als manipulativen Menschen beschrieben. Palleschi zufolge war Benno Neumair bei der Tat voll zurechnungsfähig. Eine Handlung im Affekt schließt sie aus. Sie bezeichnet den 31-jährigen auch als durchschnittlichen Kriminellen, der sich allerdings selbst als kriminelles Genie fühle. Die Gutachterin stuft Benno Neumair als gefährlich ein, vor allem in Hinblick auf dessen Schwester Madé Neumair.

Als Zeuge sagte am Vormittag ein früherer Arbeitskollege von Laura Perselli, der Mutter von Benno Neumair aus. Seinen Schilderungen zufolge habe sie sich Sorgen um ihren Sohn gemacht. Im Dezember habe er sie ein letztes Mal gehört. Sie habe sehr müde gewirkt und sich enttäuscht darüber gezeigt, dass Benno nicht aus der elterlichen Wohnung ausziehen wollte. Er habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass sie Benno nicht mehr in der Wohnung haben wollte, sondern dass sie sich sorgte, dass er eine gute Gelegenheit verpassen würde.

Am 5. September soll Benno Neumair vor Gericht aussagen.