Ermittlungen nach Tod einer Frau im Bezirk Baden

In Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) ist am späten Mittwochnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden. Es werde ein Gewaltverbrechen vermutet, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Tatverdächtige ist Polizeibeamter. Nach ihm wurde in den Abendstunden gefahndet.

Beim Opfer soll es sich um die Lebensgefährtin des Mannes handeln. Die 42-Jährige dürfte erdrosselt oder erwürgt worden sein. Nähere Aufschlüsse darüber werde eine gerichtsmedizinische Untersuchung bringen, sagte Schwaigerlehner.

Medienberichten zufolge soll es sich beim Verdächtigen um einen Beamten des Landeskriminalamtes Wien handeln. Seitens der Polizei wurde das vorerst nicht bestätigt. Der leere Wagen des Mannes soll ebenfalls gefunden worden sein.