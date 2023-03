Ermittlungen nach Vergewaltigung von 13-Jähriger in NÖ

In Niederösterreich laufen Ermittlungen nach der Vergewaltigung einer 13-Jährigen. Der Übergriff hatte sich in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Lokals in Wiener Neustadt ereignet, bestätigte die Landespolizeidirektion am Dienstag einen Onlinebericht des “Kurier”. Nach dem Täter werde gesucht. Im Raum stehe der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen.

“Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren”, betonte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Laut “Kurier” könnten der Schülerin K.o.-Tropfen oder ähnliche Substanzen verabreicht worden sein. Ein diesbezüglicher Schnelltest sei positiv verlaufen.