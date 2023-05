Ermittlungen um toten Klein-Lkw-Fahrer in Tirol dauern an

Toter Mann in Klein-Lkw auf Autobahnparkplatz gefunden

Im Fall eines 35-jährigen polnischen Klein-Lkw-Fahrers, der Sonntagfrüh tot auf einem Tiroler Autobahnparkplatz entdeckt worden war, bleiben vorerst weiter einige Fragen offen. Die Einvernahme des 36-jährigen tatverdächtigen Landsmannes war Montagabend noch im Gange, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA. Die Befragung könnte noch den Abend über andauern, hieß es. Solange könne man auch keine Auskunft zur durchgeführten Obduktion geben.

Der Pole hatte bisher kein Geständnis abgelegt. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass es Samstagabend zwischen dem Opfer und dem 36-Jährigen zu einem Streit gekommen war. Genauer Tathergang sowie Todesursache blieben vorerst offen. Aus der Befragung von Zeugen, die sich Samstagabend auf dem Autobahnparkplatz Zirl-Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) aufgehalten hatten, sei hervorgegangen, dass die beiden Männer jedenfalls “lauter diskutiert” hätten. Die Polen hatten sich gekannt und offenbar zu einem Treffen auf dem Parkplatz verabredet. Dort sei am Abend bis in die Nacht hinein Alkohol getrunken worden.

Ungewissheit herrschte auch noch über die Tatwaffe. Der 35-Jährige wies Stichverletzungen am Oberkörper auf, daher gingen die Ermittler von einem scharfen, spitzen Gegenstand aus.

Am Sonntag gegen 6.30 Uhr hatte ein Anrufer der Polizei mitgeteilt, dass sich am Parkplatz ein Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen befinde, dessen Fahrzeugtüre offen stehe und sich daran sowie am Boden Blut befinden würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie im Fahrzeug den toten Mann. Im danebenstehenden Kleinlaster befand sich der unverletzte Tatverdächtige mit blutverschmierter Kleidung.