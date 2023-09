Erster Afrika-Klimagipfel startet in Nairobi

Der erste Afrika-Klimagipfel beginnt am Montag in Kenias Hauptstadt Nairobi. Während des dreitägigen Treffens soll der Ausbau erneuerbarer Energien und die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Afrika im Vordergrund stehen. Auf dem vom kenianischen Präsidenten William Ruto und der Afrikanischen Union ausgerichteten Spitzentreffen werden afrikanische Staatschefs sowie Vertreter anderer Regierungen und der Vereinten Nationen erwartet.

Afrikanische Länder haben vergleichsweise wenig zur Klimakrise beigetragen, leiden aber unverhältnismäßig stark unter ihren Folgen. Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Auch in der Sahelzone, die sich vom Senegal im Westen bis Djibouti im Osten des Kontinents erstreckt, hungern Millionen Menschen. Dazu werden extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme und Fluten immer häufiger. Sieben von zehn Klimakrisenherden, die die Nichtregierungsorganisation Oxfam in einer Studie identifiziert hat, liegen in Afrika.