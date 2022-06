Erster Fall von Affenpocken in Südtirol

Bozen – In Südtirol ist der erste Fall von Affenpocken registriert worden. Die betroffene Person war gestern in der Notaufnahme des Krankenhauses Bozen mit für die Krankheit typischen Symptomen vorstellig geworden. Am heutigen 22. Juni 2022 wurde die Verdachtsdiagnose dann durch einen PCR-Abstrich bestätigt.

Die Person ist vor kurzem von einer Reise in eines der als gefährdet geltenden Länder zurückgekehrt. Sofort wurde die Kontaktverfolgung eingeleitet, um enge Kontakte ausfindig zu machen.

Die Person ist noch in der Infektionsabteilung aufgenommen; ihr Gesundheitszustand ist stabil und nicht besorgniserregend.