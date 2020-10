Erstmals mehr als 4.000 Neuinfektionen in Tschechien

Die Zahlen in unserem Nachbarland steigen weiter rasant

Im Nachbarland Tschechien steigen die Neuinfektionen weiter rasant. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie meldet das Land mehr als 4.000 erfasste Fälle binnen eines Tages. Dem Gesundheitsministerium zufolge gibt es 4.457 Neuinfektionen und damit deutlich mehr als der letzte Rekord von 3.794. Insgesamt hat Tschechien damit seit März 90.022 Infektionen gemeldet und 794 Todesfälle. Am Dienstag wurden 13 neue Tote gemeldet, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.

Derzeit gibt es 40.440 aktiv Infizierte in dem rund 10-Millionen-Einwohnerland. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Infizierten ist zuletzt deutlich auf 1.387 Personen gestiegen.

Das Coronavirus breitet sich unterdessen in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldete 41.906 Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,969 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 819 auf 147.494 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA stieg binnen 24 Stunden um mindestens 43.653 auf 7,53 Millionen.

Die Zahl der Todesfälle in den Staaten kletterte um mindestens 735 auf 210.968. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland meldete unterdessen 2.828 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten lag laut RKI damit bei 306.086. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Instituts um 16 auf 9.562.