Aktuelle Seite: Home > Chronik > EU-Gericht urteilt über Österreichs Klage gegen EU-Taxonomie
Österreich gegen Einstufung von Gas und Atomkraft als nachhaltig

EU-Gericht urteilt über Österreichs Klage gegen EU-Taxonomie

Mittwoch, 10. September 2025 | 04:31 Uhr
Österreich gegen Einstufung von Gas und Atomkraft als nachhaltig
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet am Mittwoch (09.00 Uhr) sein Urteil über die Klage Österreichs gegen die Einstufung von Atomenergie und Gas als nachhaltig. Anfang 2022 war die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung nach langen Diskussionen erweitert worden. Damit sollen wirtschaftliche Aktivitäten nach ökologischen Standards klassifiziert werden und so Investitionen angekurbelt werden.

Bestimmte Investitionen in Gas- oder Atomkraftwerke gelten dann als nachhaltig, wenn sie die modernsten Technologien nutzen und – im Fall von Gas – noch klimaschädlichere Kohlekraftwerke ersetzen. Die Taxonomie-Verordnung hat vor allem Bedeutung für die Finanzbranche, weil dadurch auch festgelegt wird, welche Investitionen als “grün” gelten können. Österreich, das schon 1978 die Nutzung der Atomenergie ausgeschlossen hatte, will erreichen, dass das Gericht die Verordnung für nichtig erklärt. Dieses hatte im Juni 2023 bereits die Klage eines deutschen EU-Abgeordneten abgewiesen, da einzelne Abgeordnete hier nicht klagen könnten.

Die Republik führt 16 Klagegründe ins Feld. Der EU-Kommission wird unter anderem vorgeworfen, sie “verkenne die Risiken einer erheblichen Beeinträchtigung mehrerer der geschützten Umweltziele durch schwere Reaktorunfälle und die hoch radioaktiven Abfälle.” Nach dem EuG-Urteil kann eine der Verfahrensparteien Einspruch beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einlegen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
99
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
37
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
26
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
24
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Chronik > EU-Gericht urteilt über Österreichs Klage gegen EU-Taxonomie

EU-Gericht urteilt über Österreichs Klage gegen EU-Taxonomie

Uhr
Schriftgröße

Von: importiert

Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet am Mittwoch (09.00 Uhr) sein Urteil über die Klage Österreichs gegen die Einstufung von Atomenergie und Gas als nachhaltig. Anfang 2022 war die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung nach langen Diskussionen erweitert worden. Damit sollen wirtschaftliche Aktivitäten nach ökologischen Standards klassifiziert werden und so Investitionen angekurbelt werden.

Bestimmte Investitionen in Gas- oder Atomkraftwerke gelten dann als nachhaltig, wenn sie die modernsten Technologien nutzen und – im Fall von Gas – noch klimaschädlichere Kohlekraftwerke ersetzen. Die Taxonomie-Verordnung hat vor allem Bedeutung für die Finanzbranche, weil dadurch auch festgelegt wird, welche Investitionen als “grün” gelten können. Österreich, das schon 1978 die Nutzung der Atomenergie ausgeschlossen hatte, will erreichen, dass das Gericht die Verordnung für nichtig erklärt. Dieses hatte im Juni 2023 bereits die Klage eines deutschen EU-Abgeordneten abgewiesen, da einzelne Abgeordnete hier nicht klagen könnten.

Die Republik führt 16 Klagegründe ins Feld. Der EU-Kommission wird unter anderem vorgeworfen, sie “verkenne die Risiken einer erheblichen Beeinträchtigung mehrerer der geschützten Umweltziele durch schwere Reaktorunfälle und die hoch radioaktiven Abfälle.” Nach dem EuG-Urteil kann eine der Verfahrensparteien Einspruch beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einlegen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
99
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
37
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
26
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
24
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 