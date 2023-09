EU-Kommissionschefin hält Rede zur Lage der EU

Mittwoch Früh (9.00 Uhr) wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Europaparlament in Straßburg ihre vierte und womöglich letzte Rede zur Lage der Europäischen Union halten. Von der Leyen hat somit nochmals die Gelegenheit, Prioritäten für den Rest der Legislaturperiode bis zu den Europawahlen im Juni 2024 zu setzen. Die Kommissionspräsidentin dürfte aber auch versuchen, eine positive Bilanz ihrer Arbeit der letzten vier Jahre zu ziehen.

Spannend wird die Frage, welche Vorhaben die Kommissionspräsidentin bis zur EU-Wahl noch über die Zielgerade bringen wird. Große Brocken sind beispielsweise der noch nicht final beschlossene EU-Asyl- und Migrationspakt sowie mehrere offene Punkte des Klimamaßnahmenbündels “Green Deal” – das wohl wichtigste Projekt ihres bisherigen Mandates. Mit Spannung wird erwartet, ob die deutsche Spitzenpolitikerin auch etwas zu einer möglichen Kandidatur für eine zweite Amtszeit sagt. Von der Leyens Mandat endet nächstes Jahr nach den Europawahlen.

Von der Leyen dürfte an die aktuelle spanische, aber auch an die kommende belgische Ratspräsidentschaft appellieren, möglichst viele noch offene Vorhaben abzuschließen, wie ein mit der Sache vertrauter Kommissionsvertreter sagte. Der Migrationsdeal dürfte hierbei einer der wichtigsten Punkte sein. Äußern dürfte sich die Kommissionspräsidentin auch zu Fragen der Elektromobilität und zur Förderung der europäischen Industrie. Medienberichten zufolge hat besonders Frankreich hier Druck gemacht, und erwartet sich entsprechende Ankündigungen.

Inflation und Arbeitskräftemangel dürften weitere wichtige Themen werden, so der Kommissionsvertreter weiter. Ein weiterer Punkt der Rede könnte die EU-Politik mit Blick auf künstliche Intelligenz sein. Betonen dürfte die Kommissionschefin auch die unverminderte Unterstützung der EU für die Ukraine.

Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September vom EU-Kommissionspräsidenten oder der -präsidentin im Europaparlament gehalten. Sie ist an die Rede zur Lage der Nation angelehnt, die als eine der wichtigsten Reden des US-Präsidenten gilt.

Die an die Rede anschließende Parlamentsdebatte bietet den EU-Abgeordneten die Möglichkeit, der Kommission ihre Erwartungen sowie ihre Kritik auszurichten. Die stellvertretende Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament, Simone Schmiedtbauer, hofft mit Blick auf den Green Deal, dass die EU-Kommission mehr auf Bedenken von Unternehmen und Landwirten um die Wettbewerbsfähigkeit eingeht.

Für die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner (SPÖ) habe die Kommission eine positive Bilanz vorzuweisen, wie sie bei einem Pressegespräch am Dienstag sagte. Die Sozialdemokraten hätten eine lange Wunschliste. Besonders wichtig sei der SPÖ aber, dass soziale Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes noch in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

Die Grüne Europaabgeordnete Monika Vana erwartet sich ein klares Bekenntnis zum Green Deal und eine klare Abgrenzung von einem Rechtsruck der Europäischen Volkspartei (EVP). Vana hofft auch auf Ankündigungen rund um die Umsetzung der Ergebnisse der “Konferenz zur Zukunft Europas”, die vor über einem Jahr ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte.

Für die Freiheitlichen ist jedenfalls klar, dass sie nicht eine zweite Amtszeit von der Leyens wünschen. Die Zahl der Mandatare im EU-Parlament solle reduziert werden und mehr Kompetenzen zu den Mitgliedsstaaten zurückwandern, so der FPÖ-EU-Parlamentarier Harald Vilimsky.

Die NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon wünscht sich klare Ansagen zu einer Reform der EU: “Die vergangenen Jahre haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass die Europäische Union in ihrer derzeitigen Form den Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen ist. Die EU muss sich neu erfinden”, so Gamon in einer Aussendung.