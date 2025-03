Euregio-Akademie 2025: Junge Leute können sich ab sofort anmelden

Von: mk

Rovereto/Bozen/Alpbach – Über das Leben in den Bergen, den alpinen Lebensraum und den Klimawandel diskutieren, die Grundlagen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino kennenlernen und am Europäischen Forum Alpbach teilnehmen: Diese Möglichkeiten und andere mehr bietet die Euregio-Akademie 2025. Das Fortbildungsangebot richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren aus allen drei Landesteilen, die ihr Wissen über die Euregio ausbauen und gleichzeitig netzwerken wollen.

Auf die insgesamt 30 jungen Teilnehmenden wartet vor allem die Auseinandersetzung mit dem stetigen Wandel des Lebens in den Alpen: Immer schon hatten kältere und wärmere Perioden große Auswirkungen auf die Besiedlung und Bewirtschaftung. In den letzten Jahrzehnten beschleunigte sich die Erwärmung durch den Klimawandel deutlich.

Die Jugendlichen treffen einander an drei Wochenenden in jeweils einem Euregio-Land, um ihr Wissen über die Euregio und deren Strukturen zu vertiefen und sich mit Fachleuten und Verantwortungstragenden auszutauschen.

Von Rovereto über Bozen nach Alpbach

Die erste Seminar-Etappe wird vom 23. bis 25. Mai in Roverto im Trentino Station machen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung “Fondazione Trentina Alcide De Gasperi” werden sie sich mit der historischen Dimension der Erschließung des Lebensraums und des Zusammenlebens der Sprachgruppen in der Euregio beschäftigen.

Vom 4. bis 6. Juli folgt die zweite Etappe in Südtirol: In Bozen werden sich die Teilnehmenden zusammen mit dem Südtiroler Forschungsinstitut Eurac Research mit den Klimaplänen der drei Euregio-Länder und dem Klimawandel im Alpenraum auseinandersetzen. Weiters wird die Minderheitensituation und Autonomieentwicklung in Südtirol betrachtet.

Die abschließende dritte Etappe führt vom 16. bis 18. August im Rahmen der Euregio-Days beim Europäischen Forum Alpbach 2025 ins Tiroler “Dorf der Denker”. Dort geht es um die Frage, wie sich die Ziele der EU für ein wettbewerbsfähiges Europa und Klimaschutz (EU-Wettbewerbskompass – Green Deal) auf die Alpenländer auswirken.

Anmeldungen bis 27. April

Die Anmeldungen für die Euregio-Akademie 2025 sind bis 27. April über die Website der Euregio unter www.euregio.info/academy möglich. Die Teilnahmegebühr für die gesamte Seminarreihe einschließlich Unterkunft und Verpflegung beträgt 90 Euro. Grundvoraussetzungen für die Teilnahme sind Kenntnisse der deutschen und italienischen Sprache (Sprachebene B1 oder höher) sowie ein kurzes Motivationsschreiben.