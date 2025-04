Europas Innovationsgipfel kommt nach Südtirol

Von: Ivd

Bozen – Vom nächsten Mittwoch bis Freitag wird Bozen zum Treffpunkt der europäischen Innovationsszene: Der diesjährige Europagipfel der „International Association of Science Parks and Areas of Innovation“ (IASP) findet erstmals im NOI Techpark statt – mit rund 100 erwarteten Teilnehmenden aus ganz Europa. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Innovationsstandorte lokal Wirkung entfalten und gleichzeitig europaweit relevant bleiben können.

Unter dem Motto „How to generate local impact with European relevance“ bietet der Gipfel ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Workshops, Laborführungen und Netzwerkformaten. Delegationen, Führungskräfte und Innovationsverantwortliche aus zahlreichen europäischen Ländern werden in Bozen zu Gast sein, um Strategien für eine zukunftsfähige Innovationspolitik zu diskutieren – immer mit Blick auf aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung oder Fachkräftemangel.

„Dass der NOI Techpark als Gastgeber ausgewählt wurde, ist ein starkes Signal für Südtirols Rolle als innovativer Standort im europäischen Netzwerk“, erklärt NOI-Landesrat Philipp Achammer. „Mit über 110 Unternehmen und Start-ups, vier Forschungsinstituten und einer stetig wachsenden Community aus Forschenden, Innovationstreibenden und Talenten entwickelt sich NOI immer mehr zu einem Vorzeigemodell für nachhaltige Innovation mit regionaler Verankerung.“

Das dreitägige Programm umfasst Themen wie grüne Technologien, eine nachhaltige Lebensmittelindustrie, smarte Produktionsprozesse und die Nutzung digitaler Tools. Neben Fachvorträgen und Workshops gibt es exklusive Einblicke in die Labore des NOI sowie ein Netzwerkformat für Frauen im Innovationsbereich.

Besonderes Highlight: Der zweite Konferenztag bringt Impulse von Ebba Lund, CEO von IASP, Landeshauptmann Arno Kompatscher, NOI-Landesrat Philipp Achammer und NOI-Direktor Ulrich Stofner, gefolgt von einem interaktiven Workshop, in dem die teilnehmenden Innovationsakteure gemeinsam rausarbeiten, welche strategische Rolle Einrichtungen wie der NOI Techpark in Europa zukünftig einnehmen.

„Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen braucht es starke lokale Antworten“, betont Ebba Lund, CEO von IASP. „Innovationsstandorte wie der NOI Techpark zeigen, dass Lösungen für Europa oft dort entstehen, wo Menschen, Ideen und Unternehmen regional zusammenwirken.“