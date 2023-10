Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger gestorben

Der ehemalige Bundesratspräsident und langjährige Tiroler ÖVP-Politiker Helmut Kritzinger ist am Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Gründer des Tiroler Seniorenbundes starb in seiner Südtiroler Heimat Sarnthein, teilte seine Partei der APA mit. Kritzinger war Abgeordneter zum Bundesrat, wo er im ersten Halbjahr 2008 die Präsidentschaft innehatte. Auch saß er Jahrzehnte im Innsbrucker Gemeinderat. Den Tiroler Seniorenbund führte Kritzinger lange Zeit als Obmann.

Kritzinger hatte 1963 seine Südtiroler Heimat verlassen und später im Auftrag des damaligen Landeshauptmanns Eduard Wallnöfer (ÖVP) den Tiroler Seniorenbund gegründet. Dieser zählt heute 23.000 Mitglieder, hieß es in einer Aussendung der Organisation. “Mit Helmut Kritzinger verlieren wir einen ganz großen Tiroler, der ein zutiefst politischer Mensch war und dem die Anliegen der Senioren sowie die enge Kooperation des Bundeslandes Tirol mit Südtirol in der Euregio Tirol eine Lebensaufgabe war”, wurde Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Kritzinger werde vor allem wegen dessen “unermüdlichen selbstlosen Einsatzes und seine Bescheidenheit” in Erinnerung bleiben.