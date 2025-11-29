Ex-Freund von vermisster Influencerin stundenlang befragt

Von: apa

Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist seit Freitag ihr Ex-Freund stundenlang von den steirischen Kriminalbeamten befragt worden. Der 31-Jährige machte dabei erste Angaben, hieß es am Samstag seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark. Über den Inhalt seiner Angaben wird vorerst aber nichts bekanntgegeben, da alle Angaben erst überprüft werden. Nach neuen Hinweisen soll auch wieder in Slowenien nach der Vermissten gesucht werden.

Der verdächtige Ex-Freund der 31-Jährigen ist am Freitag an die österreichischen Behörden ausgeliefert worden. Er wurde umgehend befragt und dabei brach der Mann erstmals sein Schweigen. Was seine Angaben betrifft, will sich die Polizei allerdings aus kriminaltaktischen Gründen bedeckt halten. Immerhin sind zwei weitere Verdächtige – sein Bruder und sein Stiefvater – ebenfalls festgenommen worden. Über beide ist Samstagvormittag wegen Verdunkelungsgefahr die Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini verhängt worden.

Suche in Slowenien soll fortgesetzt werden

Seitens der Ermittler hieß es, dass sich der Ex-Freund bei der stundenlangen Vernehmung “kooperationsbereit” gezeigt habe. Seine Angaben werden nun überprüft. Bisher war die Suche nach der Frau erfolglos verlaufen. Am Samstag soll aber aufgrund neuer Hinweise wieder auf slowenischem Staatsgebiet gesucht werden, sagte ein Sprecher zur APA.

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen hatten am vergangenen Sonntag die Polizei verständigt. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zum Fotoshooting in Graz erschienen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Die slowenische Polizei hatte ihn am Montagabend festgenommen, da er in der Nähe seines brennenden Autos beim Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld bemerkt worden war. Wenig später wurden auch sein Stiefvater und sein Bruder als Verdächtige festgenommen.