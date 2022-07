Extreme Temperaturen: Kühle Oase für Senioren in Meran

Meran – Meraner Seniorinnen und Senioren haben die Möglichkeit, die heißen Sommernachmittage in der klimatisierten Bar der Tagesstätte VITA (Otto-Huber-Straße 8 im zweiten Stock) gemeinsam mit Freunden und Bekannten zu verbringen.

In der Seniorentagesstätte VITA in der Otto-Huber-Straße Nr. 8 im zweiten Stock, können ältere Menschen die heißen Sommernachmittage in der klimatisierten Bar gemeinsam mit Freunden und Bekannten verbringen. Es gibt dort warme und gekühlte Getränke und die Gäste haben die Möglichkeit, Schach, Karten oder Tombola zu spielen, ein Buch aus der Bibliothek zu lesen oder einfach nur auf einen gemütlichen „Ratscher” vorbeizukommen. Die Tagesstätte hat von 14.30 bis 17:30 Uhr geöffnet (Telefon +39 0473 223170).

Hier noch ein paar praktische Tipps für die heißen Sommertage: Man sollte reichlich Wasser oder Fruchtsaftschorle trinken – zehn Glas pro Tag sind ratsam. Die Getränke sollten aber nicht zu kalt sein. Verzichten sollte man möglichst auf Alkohol, Koffein oder gezuckerte Getränke. Diese machen Durst, anstatt ihn zu löschen.

Kleine Mahlzeiten sind bei großer Hitze gesünder für Körper und Kreislauf. Man sollte versuchen, mehrmals täglich kleinere Portionen über den Tag verteilt zu essen. Dabei sollte man auf leichtes Essen achten, das reich an Wasser und Mineralien ist, wie z.B. Salat, Obst, Gemüse, nicht zu heiße Suppen, mageres Fleisch oder Fisch sowie Nudeln oder Reis.

Übermäßige körperliche Anstrengung zur heißesten Tageszeit sollte man vermeiden. Man sollte sich wenn möglich an einem kühlen schattigen Ort aufhalten.

Ihre Wohnung sollte sich tagsüber nicht zu stark aufheizen. Deshalb wird geraten, die Rolläden und Vorhänge der von der Sonne beschienen Fenster zu schließen und die Räume in den kühlen Abend- oder Morgenstunden zu lüften, allerdings in dem Zugluft vermieden wird.

Leichte, weite und helle Kleidung am besten aus Baumwolle oder Leinen ist empfehlenswert.

Auch eine passende Kopfbedeckung, wenn man aus dem Haus geht, sowie eine Sonnenbrille werden empfohlen. Unbedeckte Stellen sollten mit Sonnencreme eingerieben werden. So schützt man sich vor UV-Strahlung.

Gesunde Personen können sich behutsam kühl abduschen, bei den Füßen beginnen und langsam mit dem Wasserstrahl nach oben gehen. Mit einem feuchten Schwamm erreichen Sie denselben Effekt.

Wer Medikamente einnimmt, sollte den eigenen Arzt oder die eigene Ärztin fragen, ob die Therapie geändert werden muss wegen der veränderten Temperaturen.