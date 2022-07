Facharztausbildung: Öffentlicher Wettbewerb für 20 Stellen im Ausland

Bozen – Auf Grundlage des Facharztbedarfs in Südtirol finanziert das Land jedes Jahr Ausbildungsstellen an vertragsgebundenen Einrichtungen in Österreich und Deutschland. Dieses Jahr werden zwölf Stellen an den Tirol Kliniken in Innsbruck sowie weitere acht Stellen in Deutschland, verteilt auf das Klinikum St. Marien Amberg, die München Klinik, das Universitätsklinikum Regensburg und das Herzzentrum Leipzig, finanziert.

Die angehenden Fachärzte, welche die Finanzierung des Landes erhalten, verpflichten sich im Gegenzug innerhalb zehn Jahren nach Abschluss der Ausbildung für mindestens vier Jahre in Südtirol zu arbeiten. Die Gesuche für die Teilnahme am Wettbewerb müssen bis 12. August eingereicht werden.

Die Ausbildungsstellen werden über einen öffentlichen Wettbewerb nach Titeln und Kolloquium vergeben. Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb sind ein abgeschlossenes Studium der Medizin und Chirurgie, die Befähigung zur Ausübung des Arztberufes, die Eintragung im Berufsalbum der Ärzte- und Zahnärztekammer sowie der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises auf Niveau C1. Weitere Informationen gibt das Landesamt für Gesundheitsordnung (Tel.: 0471 41 81 40) und sind auf der Webseite des Landes abrufbar.