Fälle von Pädophilie im Netz sind drastisch angestiegen

Bozen – Die Corona-Pandemie hat Kinderpornographie begünstigt. Zu diesem Schluss kommt der regionale Leiter der Post- und Kommunikationspolizei, Dr. Alberto Di Cuffa. In Zeiten des Lockdowns und der Quarantäne seien Kinder und Jugendliche dem Internet näher gerückt. Jugendliche hätten noch mehr Zeit in sozialen Medien verbracht. Heute wird in Italien der nationale Tag gegen Pädophilie und Kinderpornographie begangen.

Im Vergleich zum Jahr zuvor sind die Fälle von Minderjährigen, die im Internet von Pädophilen geködert wurden oder die in den Strudel der Pädopornographie geraten sind, im Jahr 2021 um 28 Prozent angestiegen. Das beweist, dass Online-Spiele, soziale Netzwerke und Messenger-Dienste nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko darstellen.

In unserer Region hat die Postpolizei im Jahr 2021 insgesamt 97 Fälle verfolgt, die mit Kinderpornographie in Zusammenhang stehen. Gegen 71 Personen wurden Ermittlungen aufgenommen – ein beunruhigender Trend, der sich auch im ersten Trimester im Jahr 2022 fortgesetzt hat. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr ist etwa die Zahl der Festnahmen wegen einschlägiger Vergehen angestiegen.

Ein weiteres verstörendes Detail: Aus den Analysen auf nationaler Ebene von kinderpornographischem Material, das im Internet zirkuliert, geht hervor, dass es sich bei den Tätern häufig um Vertrauenspersonen handelt.