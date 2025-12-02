Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fall um Toten in ausgebranntem Auto in Wien offenbar geklärt
Zwei Verdächtige wurden im Ausland festgenommen

Fall um Toten in ausgebranntem Auto in Wien offenbar geklärt

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 08:04 Uhr
Zwei Verdächtige wurden im Ausland festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem ausgebrannten Auto am 26. November in Wien-Donaustadt sind zwei Personen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag bekannt, Details folgen in einer Pressekonferenz am Vormittag. Der Tote, ein 21-jähriger Ukrainer, war vergangenen Mittwoch gegen 0.30 Uhr beim Marlen-Haushofer-Weg gefunden worden, nachdem Anrainer wegen des brennenden Autos Alarm geschlagen hatten.

Ein erstes Obduktionsgutachten brachte dann ans Licht, dass der Mann im Auto gewaltsam zu Tode gebracht worden war. Es gab Hinweise auf Schläge am Körper des Opfers, ausschlaggebend dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion. Teil der Ermittlungen war dann auch eine Schlägerei in einer Tiefgarage eines Wiener Luxushotels unter mehreren Männern, wobei es sich um die Vorgeschichte des Tötungsdelikts gehandelt haben könnte.

Die beiden Verdächtigen wurden im Ausland geschnappt, teilte die Polizei nunmehr mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Kommentare
43
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
36
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
33
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Kommentare
29
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 