Falscher-Enkel-Trick in Meran vereitelt

Meran – Eine 70-jährige Meranerin wäre um ein Haar Opfer eines Betrugs geworden. Zum Glück hat ihre Enkelin Verdacht geschöpft. Weil sich ihre Großmutter nicht mehr täglich gemeldet hatte, ging die Enkelin sie besuchen. Zunächst wollte die Seniorin nicht mit der Sprache herausrücken. Dabei war sie seit Tagen subtilem Druck ausgesetzt gewesen.

Eine Frau hatte sich am Telefon gemeldet. Zunächst drehte sich das Gespräch nur um Allgemeines. Die Fremde am Telefon fragte, ob die Seniorin nicht wisse, wer sie sei. Weil die 70-Jährige zuletzt von ihrer Familie nicht mehr so oft Besuch erhalten hatte, war sie froh, sich mit jemandem unterhalten zu können.

Die Frau leidet derzeit unter Hüftproblemen und kann das Haus nicht allein verlassen.

Mit einer Reihe von scheinbar nebensächlichen Fragen gelang es der Anruferin, immer mehr über das Leben der 70-Jährigen zu erfahren und gab sich als Verwandte aus. Schließlich bot sie der Seniorin an, sie zu Hause zu besuchen und mit ihr gemeinsam einkaufen zu gehen, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Glücklicherweise ist die echte Enkelin dem zuvorgekommen. Das Schweigen ihrer Großmutter kam ihr verdächtig vor. Deshalb beschloss die Enkelin, ihre Oma zu besuchen – diesmal allerdings, ohne sich vorher anzumelden. Statt ihre Großmutter in ihrem Haushaltskleid anzutreffen, war sie so angezogen, als ob sie ihre Wohnung gerade verlassen wollte.

„Ich warte auf meine ‚neue‘ Enkelin‘. Für sie bin ich wichtig“, lautete in die etwas trotzige Erklärung der Großmutter sinngemäß. Sofort schrillten die Alarmglocken bei der Enkelin. Sie rief ihre Mutter an, um sich über die Situation Klarheit zu verschaffen. Schließlich findet sie die Nummer der Fremden und ruft sie selbst an. Als die echte Enkelin die falsche mit der Frage konfrontiert, was diese von ihrer Großmutter eigentlich wolle, wird das Gespräch sofort beendet. Bei einem zweiten Anruf ist die Frau telefonisch nicht mehr erreichbar.

Der Betrugsversuch konnte offensichtlich vereitelt werden.