Familie aus Mailand aus Pragser Wildsee gerettet

Prags – Am heutigen Ostersonntag ist es am Vormittag um 11.15 Uhr am Pragser Wildsee zu einem Freizeitunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine dreiköpfige Familie mit Hund ist auf dem zugefrorenen Pragser Wildsee spazieren gegangen und dort eingebrochen. Dank des Eingreifens von Passanten und der Hilfe der Bergrettung konnte die Familie aus Mailand jedoch geborgen werden.

Die drei Personen wurden leichtverletzt und mit Unterkühlung in das Krankenhaus Innichen gebracht. Im Einsatz stand das Weiße Kreuz Innichen, der Bergrettungsdienst Hochpustertal und die Carabinieri.