FCS: Struktur und Leitung im Jugendsektor festgelegt

Von: mk

Bozen – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol die Organisationsstruktur im Jugendsektor sowie die Trainer für die Wettkampftätigkeit in der Saison 2025/26 bekannt.

Neuer Verantwortlicher der Wettkampftätigkeit („Attività agonistica“) im Jugendbereich ist Manuel Scavone, eine Persönlichkeit mit großer Erfahrung und fachlicher Kompetenz sowie tief verwurzelter Vergangenheit beim FC Südtirol. Geboren am 3. Juni 1987 in Bozen, durchlief Scavone die fußballerische Ausbildung im Nachwuchsbereich der Weißroten. In bemerkenswert jungem Alter gelang ihm der Sprung in die Profimannschaft, mit der er seine ersten Einsätze in der Serie C2 absolvierte. Als vielseitiger Mittelfeldspieler mit ausgeprägtem Torinstinkt zählte er zu den prägenden Akteuren des historischen Aufstiegs in die Serie C1 im Jahr 2010, zu dem er in 33 Partien elf Treffer beisteuerte. Im Verlauf seiner bemerkenswerten Profikarriere trug Scavone unter anderem die Trikots von Novara, Bari, Pro Vercelli, Parma, Lecce, Pordenone und Brescia. Dabei durfte er insgesamt sieben Aufstiege bejubeln – darunter drei von der Serie B in die Serie A.

Im Besitz der Trainerlizenz UEFA B, kehrt Scavone nun zum FC Südtirol zurück, um in zentraler Funktion aktiv an der Weiterentwicklung des Jugendbereichs mitzuwirken und seine umfassende Erfahrung in den Dienst der sportlichen und persönlichen Entwicklung junger Talente zu stellen.

Eine bedeutende Verstärkung im Bereich der Nachwuchsförderung stellt auch Michael Bacher dar – im Jugendsektor des FC Südtirol großgeworden, kehrt er nun an jenen Ort zurück, an dem einst der Grundstein für seine Profikarriere gelegt wurde. Geboren am 19. Februar 1988 in Brixen, ist Bacher ehrenvolles Mitglied des „Club 100“ und zählte zu den prägenden Akteuren jener Mannschaft, die im Jahr 2010 den Aufstieg in die Serie C1 errang. Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere und dem kürzlichen Rücktritt vom aktiven Fußball übernimmt Bacher bei den Weißroten die Leitung der Basisaktivität. Er verfügt über die Trainerlizenz UEFA B und wird sich insbesondere der individuellen Förderung der Talente sowie der Zusammenstellung der Mannschaften widmen.

Neuer technischer Leiter in der Ausbildung junger Talente ist Maximilian Gruber, der in den vergangenen drei Jahren als Trainer der U11 des FC Bayern München tätig war. Im Rahmen seines neuen Engagements bei den Weißroten wird er zudem die Funktion des Cheftrainers der U14 übernehmen. Gruber wurde am 25. Juli 1996 in Ingolstadt (Deutschland) geboren und besitzt die Trainerlizenz UEFA B+. Darüber hinaus absolvierte er ein Studium der „Sport- und angewandten Trainingswissenschaft“ mit Schwerpunkt auf Talentförderung und Trainerkompetenzen an der Universität München. Parallel zu seiner aktiven Fußballerlaufbahn, die ihn bis in die fünfte deutsche Liga führte, schlug Gruber bereits in jungen Jahren den Weg als Trainer ein. Der 28-Jährige sammelte wertvolle Erfahrung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 und war zudem als Co-Trainer der U19 in der Junioren-Bundesliga tätig.

Ebenfalls um eine Rückkehr zum FC Südtirol handelt es sich bei Nicolò Cherubin, dem die technische Leitung der Primavera-2-Mannschaft anvertraut wurde. Nach einer ersten Trainerstation als Assistenzcoach bei Luparense in der Serie D war Cherubin bereits als Co-Trainer unter Pierpaolo Bisoli und Federico Valente beim FCS tätig. Mit Letzterem arbeitete er auch in der abgelaufenen Saison beim Serie C-Verein Lecco zusammen. Der am 2. Dezember 1986 in Vicenza geborene Cherubin blickt auf eine beeindruckende Spielerkarriere zurück: 110 Einsätze in der Serie A, 116 in der Serie B, 75 in der Serie C sowie 20 Partien im Italienpokal stehen in seinem Lebenslauf. Inhaber der Trainerlizenz UEFA A, kann er bei seiner neuen Aufgabe auf die Unterstützung von Co-Trainer Hannes Kiem zählen – Vereinslegende, langjähriger Kapitän der Profimannschaft und zuletzt zwei Jahre Cheftrainer der U16.

Als Trainer der U17-Mannschaft wurde Alfredo Sebastiani bestätigt, der somit die hervorragende Arbeit aus der Saison 2024/25 fortsetzen wird. Geboren am 20. August 1965 in L’Aquila, führte der erfahrene Übungsleiter die Profimannschaft des FC Südtirol in der Saison 2009/10 zum historischen Aufstieg in die Serie C1. Vor seiner Rückkehr zu den Weißroten im Sommer 2024 war Sebastiani – Inhaber der Trainerlizenz UEFA A – erfolgreich für den SSV Brixen und Virtus Bozen tätig. Darüber hinaus sammelte er internationale Erfahrung als technischer Mitarbeiter von Watford in der britischen Championship. Auch in der Spielzeit 2025/26 wird ihm sein vertrauter Assistent Andrea Allegri als Co-Trainer zur Seite stehen.

Die technische Leitung der U16-Mannschaft wurde Mattia Marchi anvertraut, der zuletzt als Koordinator der Wettkampftätigkeit sowie als Co-Trainer der „Primavera 3“ beim FC Südtirol fungierte. Geboren am 14. Jänner 1989 in Rimini, blickt der ehemalige Angreifer auf eine beachtliche Profikarriere zurück, die ihn durch verschiedene Ligen und Vereine geführt hat. Zwischen Jänner 2010 und Juni 2011 trug Marchi das Trikot der Weißroten und zeichnete sich unter anderem durch das entscheidende Tor aus, das im Mai 2010 den Aufstieg in die Serie C1 besiegelte. Im Winter 2021 kehrte er erneut nach Südtirol zurück, absolvierte innerhalb von sechs Monaten zwölf Pflichtspiele und erzielte einen Treffer. Im Sommer 2022 beendete er schließlich seine Laufbahn als Spieler. In der Saison 2025/26 wird Marchi – im Besitz der Trainerlizenz UEFA B – bei seiner Tätigkeit als Trainer der U16 von Samuele Negriolli unterstützt – einem engagierten Nachwuchstrainer, der seit mehreren Jahren erfolgreich im Jugendbereich des FC Südtirol tätig ist.

Die U15-Mannschaft des FC Südtirol wird in der Saison 2025/26 von Guido Riffeser gecoacht. Geboren am 7. Jänner 1990 in Brixen, erhielt Riffeser seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor des FC Südtirol. Im Anschluss daran setzte er seine sportliche Laufbahn in den Vereinigten Staaten fort, wo er zunächst als Spieler, später auch als Trainer auf College-Ebene tätig war. Parallel zu seiner sportlichen Karriere absolvierte er ein Bachelorstudium sowie zwei Masterabschlüsse. Nach wertvollen Erfahrungen als Co-Trainer im Collegebereich kehrte Riffeser im Jahr 2020 nach Italien zurück. Inhaber der Trainerlizenz UEFA B, setzte der heute 35-Jährige seine Laufbahn bei Parma fort, wo er als Co-Trainer der U17 und U16 sowie als Integration Specialist im Betreuerstab der Profimannschaft aktiv war. Beim FC Südtirol steht ihm Roberto Ceron zur Seite, der die Rolle des Co-Trainers der U15 übernehmen wird.

Gleichzeitig bedankt sich der FC Südtirol herzlich bei Salvatore Leotta für seinen langjährigen und wertvollen Einsatz als Trainer der U17-Mannschaft, Koordinator der Wettkampftätigkeit sowie als Verantwortlicher für die Methodik im Jugendbereich. Mit großer Wertschätzung verabschiedet der Verein Leotta, der seine berufliche Laufbahn bei Como 1907 fortsetzt, und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.