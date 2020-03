Februar-Stürme sorgten für Schäden in Millionenhöhe

Massive Sturmschäden in Österreich

Orkanartige Stürme haben im Februar für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Die Wiener Städtische geht von Kosten in Höhe von rund 8 Mio. Euro aus. Österreichweit habe es allein im Februar 7.000 Schadensmeldungen gegeben, gab die Versicherung am Montag bekannt. Die Donau Versicherung hat mehr als 5.000 Schäden gemeldet, das Schadenvolumen betrage bisher 6,5 Mio. Euro, hieß es auf APA-Anfrage.

Die Allianz kostete die Sturmserie im Februar 7,5 Mio. Euro. Rund 7.500 Meldungen gingen bei der Versicherung ein. Bei der UNIQA habe man aktuell noch keine Schätzung für Februar vorliegen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Generali Versicherung gab zwar keine konkrete Schadensumme bekannt, sprach aber von “zahlreichen Schadensmeldungen”, die eingegangen seien. “Viele kleinere Schäden wurden gemeldet. Großschäden sind bis dato ausgeblieben”, sagte Reinhard Seehofer, Leiter der Schadensabteilung der Generali Versicherung.

Die Stürme “Petra”, “Sabine”, “Yulia” und “Bianca” haben vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien hohe Schäden hinterlassen. Dabei wurden Bäume entwurzelt, Häuser abgedeckt, Autos und Elektroleitungen beschädigt.

Die Versicherungen haben für Betroffene Hotlines eingerichtet.