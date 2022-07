Feldthurns: Motorrad und Pkw prallen zusammen

Feldthurns – In Feldthurns kam es am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen prallten gegen 20.00 Uhr ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Dabei wurde ein Einheimischer mittelschwer verletzt. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Klausen, die Freiwillige Feuerwehr von Feldthurns sowie die Carabinieri.