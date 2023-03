Feuerwehr bekämpfte Schilfbrand im Nordburgenland

Bei Winden am See (Bezirk Neusiedler See) haben am Donnerstag 15 Feuerwehren einen seit Mittwoch lodernden Schilfbrand bekämpft – gegen 11.00 Uhr konnte “Brand Aus” gegeben werden. Insgesamt fünf Löschhubschrauber wurden zuvor noch angefordert, drei vom Innenministerium und zwei vom Bundesheer, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See auf APA-Anfrage. 200 Hektar Schilf brannten ab, Auslöser des Brandes war am Mittwoch eine Erntemaschine.

Das Gerät war am frühen Mittwochnachmittag in Brand geraten, die Flammen griffen dann rasch auf das Schilf über. Zwischenzeitlich waren 25 Feuerwehren aus dem Burgenland sowie Niederösterreich im Einsatz. 60 Fahrzeuge und 300 Einsatzkräfte wurden gezählt, hieß es in einer Aussendung.

Am Donnerstag in der Früh erklärte der Sprecher, dass die Feuerfront Richtung Breitenbrunn in der Nacht gesichert werden konnte, nun breiteten sich die Flammen jedoch wieder Richtung Norden und damit Winden aus. Mittels Drohnen wurde das abgebrannte Gebiet vermessen – rund 200 Hektar waren es.

Da es sich um ein für die Einsatzkräfte unzugängliches Gebiet handelt, wurde Unterstützung aus der Luft angefordert. Vom Bundesheer wurden zwei Hubschraubern aus Tulln und Hörsching angefordert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte dazu: “Wir werden die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Brandes selbstverständlich unterstützen, und ab heute zwei Hubschrauber des Bundesheeres bis zum ‘Brand aus’ zum Einsatz bringen.”

Am Boden befüllten die Feuerwehrleute die Wassertanks. Zuletzt waren noch 15 Feuerwehren mit 30 Fahrzeugen und rund 140 Mitgliedern an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, sich von der Brandstelle fernzuhalten und ihre Anweisungen zu befolgen.