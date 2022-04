Flughafen Bozen: Mit Arm in laufenden Propeller geraten

Schwerer Arbeitsunfall am Nachmittag

Bozen – Am Bozner Flugplatz ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Laut Alto Adige online ist ein Mitarbeiter mit dem Arm in einen noch laufenden Propeller eines Flugzeugs geraten.

Der Arm wurde dabei auf der Höhe der Schulter abgetrennt.

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung und lieferten den schwer verletzten Flughafenmitarbeiter ins Bozner Krankenhaus ein. Dort erfolgte eine Notoperation.

Zu dem Unfall kam es kurz nach der Landung einer Passagiermaschine. Offenbar wollte der Mann Bremsklötze unter das Fahrgestell schieben.