Bozen: Focaccia mit sexistischem Spruch verkauft

Bozen – Für Aufregung hat ein Focaccia-Verkaufstand auf dem Rathausplatz in Bozen gesorgt. Die ligurische Spezialität wurde mit einem sexistischen Spruch beworben, der vermutlich witzig gemeint war, den aber vor allem Frauen als unpassend empfanden.

Der Stand war Teil des Marktes „Bell’Italia“. Unter Focaccia versteht man ein ligurisches Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen mit Olivenöl, Salz und eventuell Kräutern sowie mit weiteren Zutaten belegt wird. Die Ursprünge der Focaccia gehen bis ins Altertum zurück. Heutzutage gilt die Focaccia vor allem als Spezialität der Metropolitanstadt Genua. Es gibt allerdings Varianten in ganz Italien.

Auf besagtem Stand in Bozen wurde die Focaccia mit dem doppeldeutigen Spruch „La diamo calda…la focaccia“ („Wir geben sie heiß…die Focaccia“) beworben. Im italienischen Slang bezieht sich so ein Ausdruck eindeutig auf das weibliche Geschlechtsteil. Serviert wurde das Ganze mit zwei Zwinker-Smileys auf jeweils einem Plakat und einem T-Shirt der Verkäuferin, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

„Unglaublich, dass es so etwas im Jahr 2022 nach Jahrhunderten von Kampf um Emanzipation und Gleichstellung der Frau noch immer gibt“, kommentierten einige Frauen den Slogan. Die Frau werde lediglich auf ihren Körper reduziert. Besonders abwertend empfanden es viele, dass ausgerechnet eine Frau so ein T-Shirt trug, die als Verkäuferin auf dem Stand tätig war.

Der Markt „Bell’Italia“ wurde unter anderem im Internet beworben. Am Rathaus- und am Matteottiplatz in Bozen wurden im Rahmen der Marktschau italienische Produkte und Spezialitäten präsentiert und verkauft. Das Verkehrsamt in Bozen hat die Veranstaltung allerdings nicht organisiert, wie Direktorin Roberta Agosti erklärt. Vielmehr sei das Verkehrsamt lediglich Vermittler zwischen Gemeinde und einem privaten Organisator gewesen.

Sie selbst distanziere sich als Frau und im Namen des Verkehrsamtes von dieser Art von Werbung. Sie werde mit dem Veranstalter sofort Kontakt aufnehmen, versprach die Direktorin. Scharf verurteilt hat den Vorfall auch die Stadträtin für Chancengleichheit, Chiara Rabini.