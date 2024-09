Foxes gewinnen erstes Tirol-Derby der neuen Saison

Von: ka

Innsbruck/Bozen – Auswärtssieg für den HCB Südtirol Alperia im vorletzten Testspiel der Preseason. Die Foxes setzen sich in der TIWAG Arena, der Heimstätte von Innsbruck, mit 1:0 durch, dank eines Overtime-Treffers von Simon Bourque. Trotz sieben Ausfällen besiegen die Weiß-Roten die Tiroler zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen, nach dem 10:0 in der Sparkasse Arena. Am Samstagabend um 18:00 Uhr kehrt Bozen im Alperia Cup gegen den HC Pustertal vor heimischem Publikum für das letzte Duell vor dem Saisonstart zurück.

Coach Glen Hanlon muss mit vielen Ausfällen kämpfen: Neben den Langzeitverletzten Mike Halmo und Enrico Miglioranzi fehlen weiterhin Anthony Salinitri und Dustin Gazley (beide sind ins Training zurückgekehrt), ebenso Jason Seed (noch mit den Nachwirkungen einer Grippe), Pascal Brunner (bei ihm eine Prellung, er wird morgen aufs Eis zurückkehren) und Brad McClure (leichte Beschwerden, vorsorglich geschont). Zum Team stößt Daniel Gellon vom HC Meran.

Der HC Bozen bestimmt das Spiel von den ersten Minuten an, ohne jedoch besonders viel Druck zu machen. Der erste, der gefährlich wird, ist Mantenuto mit einem Schuss, der knapp über die Latte streicht. Dann versuchen es Gellon und Christoffer im Breakaway. Innsbruck antwortet mit Rassell, der Vallini das erste Mal prüft, scheitert dann aber am Penalty Killing der Weiß-Roten während ihrer ersten Überzahlsituation des Abends. Mit der Sirene am Ende des ersten Drittels probiert es Hirano, doch der Bozner Goalie ist zur Stelle.

Das Spiel kommt im zweiten Drittel in Fahrt. Es fehlen zwar die Tore, aber nicht die Spannung. Die Foxes starten im Powerplay und vergeben eine große Chance durch Frigo, dann lassen sie knapp eine Minute bei 5 gegen 3 ungenutzt. Kurz darauf vergibt DiGiacinto einen Penalty, den er sich nach einer schönen Einzelaktion herausgeholt hatte. Die Gäste bleiben weiterhin spielbestimmend: Chancen ergeben sich erneut, erst für Bourque und dann für Christoffer, aber Buitenhuis wehrt ab. Die Gemüter erhitzen sich endgültig in Minute 27:55, als Kerber einen Fight mit Frank beginnt. Es geht im 5 gegen 5 weiter, und Innsbruck wird gefährlich, als Ploner fast den Führungstreffer erzielt. Bei 29:28 führt Valentine einen harten Open-Ice-Bodycheck gegen Hirano aus, woraufhin es zu einem weiteren Fight kommt, und der weiß-rote Verteidiger frühzeitig in die Kabine geschickt wird. In den fünf Minuten Unterzahl verteidigt Bozen hervorragend und kommt sogar durch Bradley dem Tor nahe. Wieder sind es Bourque und Di Perna, die versuchen, Buitenhuis zu überwinden, aber der Goalie bleibt weiterhin entscheidend zwischen den Pfosten.

Das dritte Drittel bringt keine großen Aufreger, aber Vallini wird häufiger gefordert, zeigt dabei gute Paraden und glänzt besonders bei Chancen von Rassell und Klassek. Drei Minuten vor Schluss versuchen es die Tiroler im Powerplay, doch die Weiß-Roten werden erneut gefährlich, als Bradley alleine vor Buitenhuis steht, aber die Chance nicht nutzt. Es geht in die Overtime, und nach einem Pfostentreffer auf beiden Seiten (Mantenuto und Valentini) entscheidet Simon Bourque das Spiel in Minute 63:05, indem er einen Assist von Christoffer nach einem Breakaway verwandelt.

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 0 – 1 OT [0-0; 0-0; 0-0; 0-1]

Tore: 63:05 Simon Bourque (0-1)

Torschüsse: 25-39

Strafminuten: 20-40

Schiedsrichter: Berneker, Huber / Sparer, Martin