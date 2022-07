Frau aus Mals [41] findet in Stubaier Alpen den Tod

Mals/Längenfeld – Eine Frau aus Mals (41) ist am Samstag in den Stubaier Alpen bei einer Bergtour in den Tod gestürzt.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, war die Frau mit einer vierköpfigen Alpenvereinsgruppe auf dem 2.795 Meter hohen “Vorderen Sulzkogel” unterwegs.

Gegen 14.10 Uhr befand sich die Gruppe beim Abstieg im Gemeindegebiet von Längenfeld, als die vorausgehende Vinschgerin stolperte und etwa 150 Meter über steiles bis senkrecht abfallendes Felsgelände abstürzte. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

Der Hubschrauber der österreichischen Polizei „Libelle“ konnte die 41-jährige Frau aus Mals nur noch tot bergen.