Frau gefesselt und mit Messer verletzt: Drei Jahre Haft

Bozen – Er soll seiner Partnerin das Leben zur Hölle gemacht haben. Ende August des vergangenen Jahres eskalierte die Situation vollends: Der 40-Jährige soll die Frau an einen Stuhl gefesselt und ihr mit einem Messer Verletzungen zugefügt haben. Nun wurde über den Mann ein Vergleich über drei Jahre Haft abgesegnet, wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet. Ein vergleichsweise milder Ausgang, denn bei Folter reichen die Strafen von vier bis zehn Jahren Haft. Der Richter stimmte dem Vergleich aber zu, weil der Angeklagte bereit war, sich einer Therapie zu unterziehen. Außerdem erließ der Richter ein Annäherungsverbot an die mittlerweile ehemalige Partnerin.

Schon seit Jahren lebte das Paar in Südtirol. Offenbar soll es aber schon in der Vergangenheit zu kritischen Situationen gekommen sein. Ende August 2021 soll der Mann seine Partnerin dann am Stuhl gefesselt mit einem Messer verletzt haben, was den Tatbestand der Folter erfüllt. Als die Frau ihre Verletzungen – begleitet von ihrem Peiniger – im Bozner Krankenhaus behandeln ließ, schlugen die Ärzte Alarm und informierten die Carabinieri. Der Mann gab an, die Frau sei mit dem Fahrrad gestürzt. Doch die weiterführenden Ermittlungen brachten ein anderes Ergebnis ans Licht.

Nun wurde der Vergleich über drei Jahre abgesegnet. Weil das Strafmaß unter vier Jahren liegt, hat der 40-Jährige die Möglichkeit, Betreuung auf Probe an die Sozialdienste zu erhalten. Die Frau lebt indes in einer geschützten Einrichtung