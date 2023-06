Frau in Kärnten wegen zweifachen Mordes vor Gericht

Unter großem öffentlichen Interesse hat am Freitag am Landesgericht Klagenfurt der Mordprozess gegen eine 38-jährige Frau begonnen. Der Rumänin wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Villach aus Rache und Eifersucht eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit dem Auto angefahren und getötet zu haben. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Manfred Herrnhofer war bis zum Abend anberaumt.

Staatsanwältin Ines Küttler verwies in ihrem Anklagevortrag auf eine “kombinierte Persönlichkeitsstörung” der Angeklagten und zeichnete das Bild einer rasend eifersüchtigen Frau. Sie hatte mit dem Vater des Buben eine Affäre, woraufhin die Beziehung des Mannes zur 43-Jährigen scheiterte. Die Beziehung zwischen dem Mann und der Angeklagten sei dann aber ganz und gar nicht glücklich gewesen: Sie sei körperlich und verbal aggressiv sowie kontrollsüchtig gewesen. Vor allem das gute Einvernehmen mit seiner ehemaligen Partnerin und deren Sohn habe sie maßlos gestört: “Der Bastard wird sterben”, habe die Angeklagte einmal über den Fünfjährigen geschrieben.

“Der Hass war grenzenlos”, formulierte es die Staatsanwältin – im Dezember 2021 habe sie dann begonnen, ihre Tötungsfantasien konkreter werden zu lassen: “Sie hat sich über Tötungsmethoden informiert und schließlich für einen Anschlag mit dem Auto entschieden.” Auf ihrem Handy markierte sie den späteren Tatort, eine schmale Straße vor dem Wohnhaus des Opfers. Am Tag der Tat im Jänner 2022 habe sie auf Mutter und Sohn gewartet, ihr Auto auf 60 km/h beschleunigt und die beiden frontal erfasst. “Die Opfer hatten keine Chance auszuweichen”, so die Staatsanwältin, beide starben noch an der Unfallstelle.

Der Pflichtverteidiger der Angeklagten, Michael Hirm, kündigte ein Geständnis an: “Meine Mandantin wird den Tötungsvorsatz nicht bestreiten.” “Mit hoher Wahrscheinlichkeit” würden die Geschworenen die Angeklagte für schuldig erkennen. Einzige Einschränkung vonseiten der Verteidigung: “Den langfristigen Tatplan hat es nicht gegeben.”

Der Prozess wurde nach Anklagevortrag und Replik mit der Einvernahme der Angeklagten begonnen. Ihr droht lebenslange Haft, die Staatsanwaltschaft hat außerdem die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.