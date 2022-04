Frauenmord in Mailand: Ermittlungen auch in Südtirol

Bozen – Zum Mailänder Frauenmord gibt es nun auch in Südtirol Ermittlungen. Kurz bevor die 26-jährige Carol Maltesi ermordet wurde, hatte sie nämlich einen Auftritt in einem Bozner Nachtclub.

Zwei Tage später wurde sie von ihrem Geliebten, der mit ihr in Bozen war, ermordet. Der Bankangestellte Davide Fontana gestand inzwischen den Mord. Als Tatmotiv gab er an, dass sie ihn verlassen wollte.

Im Nachtclub Showgirl in der Bozner Siemensstraße war sie als Polegirl in der Nacht auf den 8. Jänner aufgetreten. Es sollte ihr letzter Auftritt sein. 48 Stunden später war die 26-Jährige tot. Nach der Show im Bozner Nachtclub wurde sie von ihrem Freund abgeholt. Er begleitete sie in ein nahegelegenes Hotel.

Der Auftritt in Bozen erfolgte über die Vermittlung des Trentiner DJ Eddy Santangelo. Er hatte dem Mörder beim Abschied laut der Tageszeitung Alto Adige noch gesagt, er solle sie schnell und sicher nach Hause bringen.

Zwei Tage später war die Frau tot. Sie wurde in ihrer Wohnung bei Mailand – gefesselt an eine Poledance-Stange – mit dem Hammer erschlagen. Auch ihre Kehle wurde durchtrennt. Als mutmaßlicher Täter gilt der 43-jährige Davide Fontana. Er ist Bankangestellter und Food-Blogger mit 13.000 Followern.

Nach der Tat soll er die Leiche der jungen Frau zerstückelt und in eine Tiefkühltruhe gelegt haben. Polizeiangaben zufolge säuberte er den Tatort akribisch. Dennoch sollen Blutspuren gefunden worden sein.

Ihr Handy nahm der Täter an sich und spielte mit WhatsApp-Nachrichten vor, dass sie noch am Leben sei. Regelmäßig schrieb Fontana an Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und an die Familie der 26-Jährigen Antworten auf deren Nachrichten. Manchen erzählte er, sie mache eine Pause, anderen sie sei in Dubai und könne nicht telefonieren oder sie genieße die Zeit mit ihrem Sohn.

Auslöser der Tat war laut Medienberichten ihr Vorhaben von einem Vorort Mailands ins Umland von Verona zu ziehen, in die Nähe ihres sechsjährigen Sohnes. Der DJ Eddy Santangelo bot ihr an, bei der Wohnungssuche behilflich zu sein.

Der mutmaßliche Mörder sitzt nach seinem Geständnis in Brescia in U-Haft. Die Ermittlungen laufen.