Freiheitlicher Bezirk Bozen: Erfolgreicher Bezirksparteitag abgehalten

Von: luk

Bozen – Am vergangenen Samstag fand in St. Pauls der zehnte Ordentliche Parteitag des freiheitlichen Bezirks Bozen Stadt und Land statt. Walter Frick aus Mölten wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt als Bezirksobmann bestätigt. Neben erfahrenen Funktionären verstärken auch neue Gesichter den Vorstand und bringen frischen Wind in die politische Arbeit des Bezirks.

“Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem breit aufgestellten Team, das sowohl aus bewährten Kräften als auch aus engagierten neuen Mitgliedern besteht”, erklärte der bestätigte Bezirksobmann Walter Frick. Als sein Stellvertreter wurde Dietmar Aukenthaler aus Bozen gewählt. Ergänzt wird der Vorstand durch Sigmar Stocker (Terlan), Jutta Mayr (Kaltern), Christof Raffeiner (Bozen) und Lukas Forer (Bozen). “Gemeinsam werden wir uns für die Anliegen der Bürger in unserem Bezirk einsetzen und diesen eine Stimme geben”, betonte Frick.

“Wir Freiheitliche im letzten Jahr Regierungsarbeit bewiesen, dass mit Tatkraft und einer klaren Linie vieles zum Besseren bewegt werden kann. Damit diese positive Veränderung ihre volle Wirkung entfalten kann, ist eine starke freiheitliche Vertretung auch auf Gemeindeebene entscheidend”, so Frick.

Landesparteiobmann Roland Stauder richtete in seinen Grußworten den Blick auf die bevorstehenden Wahlen und betonte die Wichtigkeit einer starken freiheitlichen Vertretung auf Gemeindeebene. “Ich wünsche allen Kandidaten viel Freude im Wahlkampf und eine erfolgreiche Wahl. Ich bin guter Dinge, dass zahlreiche Wähler, inspiriert von den Erfolgen unserer Landesrätin auch die freiheitlichen Kandidaten unterstützen“, so Stauder.

Nach einem regen Meinungsaustausch unter dem Tagesordnungspunkt “Allfälliges” endete der Bezirksparteitag traditionsgemäß mit dem gemeinsamen Absingen der Tiroler Landeshymne und einem geselligen Beisammensein.