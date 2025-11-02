Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fünf Todesopfer nach Lawinenunglück in Südtirol geborgen
Bei dem Lawinenabgang in Südtirol starben fünf Deutsche

Fünf Todesopfer nach Lawinenunglück in Südtirol geborgen

Sonntag, 02. November 2025 | 10:02 Uhr
Bei dem Lawinenabgang in Südtirol starben fünf Deutsche
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Nach einer Suchaktion infolge eines Lawinenunglücks am Samstag im Südtiroler Ortlergebiet sind Sonntagfrüh zwei noch vermisste Wintersportler tot geborgen worden. Es handelte sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter aus Deutschland, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die drei weiteren Todesopfer, ebenfalls deutsche Staatsbürger, wurden bereits am Samstag geborgen.

Der folgenschwere Lawinenabgang ereignete sich Samstagnachmittag unterhalb der Vertainspitze. Die Betroffenen waren in zwei Gruppen unterwegs gewesen. Eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern im Alter von 30 und 50 Jahren sowie einer 30-jährigen Frau, wurde von den Schneemassen erfasst und getötet. Ihre Leichen wurden bereits ins Tal gebracht. Eine weitere Gruppe, bestehend aus zwei Seilschaften, wurde ebenfalls mitgerissen. Zwei Männer im Alter von 50 Jahren überlebten, die Jugendliche und ihr Vater galten als vermisst.

Drohnen und Wärmebildkameras im Einsatz

Die Suche musste Samstagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden und wurde Sonntagfrüh fortgesetzt. Rund 25 Bergretter wurden bei schlechtem Wetter vom Hubschrauber auf den Berg gebracht, bis zur Unglücksstelle sollen es noch einmal zwei Stunden zu Fuß sein, sagte Christian Knoll, Sprecher der Bergrettung Sulden, dem Südtiroler Online-Portal “stol.it”. Zudem gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Vermissten von der Unglücksstelle aus noch einmal 200 Meter in die Tiefe gestürzt waren. Wärmebildkameras und Drohnen unterstützten die Helfer.

Die Skialpinisten wollten die Nordwand des Gipfels erklimmen. Das Unglück ereignete sich in rund 3.200 Metern Höhe. Die Lawinengefahr soll am Samstag indes nicht besonders hoch gewesen sein. Möglicherweise waren laut Experten starke Verwehungen für das Unglück verantwortlich. Unter Bergsteigern gilt die Nordwand als “hochalpine Eistour”, für die Seil und eine komplette Ausrüstung für Eisklettern erforderlich sind.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 17 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
53
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
53
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
47
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
Kommentare
30
Eigenheim: Bahn frei für das begünstigte Darlehen
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
30
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 