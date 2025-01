Fünf Tote bei Waldbränden rund um Los Angeles

Zahlreiche Häuser gingen in Flammen auf

Von: APA/AFP

Bei den verheerenden Waldbränden in und um Los Angeles ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens fünf gestiegen. Die vorläufige Opferzahl sei von zwei auf fünf Tote gestiegen, sagte der Sheriff von Los Angeles, Robert Luna, dem Radiosender KNX News. Er befürchtet nach eigenen Angaben einen weiteren Anstieg der Opferzahl. “Ich bete wirklich, dass wir nicht weitere finden, aber ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird”, sagte Luna mit Blick auf die Todesopfer.

Schließlich sei die Lage immer noch sehr instabil, es gebe “null Eindämmung bei diesem Feuer”, erklärte Luna am Mittwoch (Ortszeit) weiter. Von den Waldbränden, die angefacht durch starke Windböen an mehreren Fronten im Norden der kalifornischen Millionenmetropole wüten, ist unter anderem der Nobel-Vorort Pacific Palisades betroffen. Zehntausende Menschen in den Brandgebieten wurden zur Evakuierung aufgerufen. Dutzende Häuser brannten bereits nieder.