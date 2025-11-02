Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fünf Tote nach Lawinenabgang in Südtirol
Bei einem Lawinenabgang in Südtirol starben drei junge Deutsche

Fünf Tote nach Lawinenabgang in Südtirol

Sonntag, 02. November 2025 | 04:51 Uhr
Bei einem Lawinenabgang in Südtirol starben drei junge Deutsche
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Durch eine Lawine sind in Südtirol laut der italienischen Bergwacht fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Die Urlauber seien beim Aufstieg zur mehr als 3.500 Meter hohen Vertainspitze im Ortlergebirge von der Schneelawine erfasst worden. Zwei Männer und eine Frau wurden bereits tot geborgen. Zwei weitere Deutsche, die noch vermisst werden, seien auch “mit Sicherheit” tot, sagte ein Sprecher. Die Suche musste am Samstagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen werden.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 16.00 Uhr in der Nordwand unterhalb des Gipfels auf etwa 3.200 Metern Höhe. Die Deutschen waren dort nach jüngsten Angaben der Bergwacht in drei Gruppen unterwegs: eine Dreiergruppe und zwei Zweiergruppen. Zwei Männer im Alter von 50 Jahren hätten das Unglück überlebt, sagte der Sprecher der Bergrettung Sulden, Olaf Reinstadler, am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Diese beiden hätten auch den Alarm ausgelöst.

Nach einer Frau und einem Mann wird noch gesucht

Zum Alter und zur Herkunft der Todesopfer gab es von offizieller Seite zunächst keine genaueren Angaben. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, bei den Toten aus der Dreiergruppe handle es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen etwa 30 und 50 Jahren. Bei den beiden Vermissten, die ebenfalls für tot gehalten werden, handelt es sich nach Reinstadlers Angaben um eine Frau und einen Mann.

Dem Bergwacht-Sprecher zufolge bestand am Samstag keine besonders große Lawinengefahr. Möglicherweise habe sich die Lawine infolge starker Verwehungen gelöst, weil der neu gefallene Schnee noch nicht ausreichend mit dem Untergrund verbunden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die drei Gruppen unabhängig voneinander in der Früh auf den Weg zum Gipfel gemacht. Unter Bergsteigern gilt die Nordwand als “hochalpine Eistour”, für die Seil und eine komplette Ausrüstung für Eisklettern erforderlich sind.

Suche soll am Sonntag weitergehen

Die Vertainspitze oberhalb von Sulden ist wegen ihrer Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel. Die Suche soll am Sonntagmorgen bei Tageslicht fortgesetzt werden. Die Rettungskräfte haben neben einem Hubschrauber auch mehrere Drohnen sowie Wärmebildkameras im Einsatz. Die Todesopfer aus der Dreiergruppe wurden bereits nach unten ins Tal gebracht. Nach Angaben der Bergwacht waren in dem Gebiet ansonsten keine Bergsteiger unterwegs. An den Rettungsarbeiten sind neben der Bergwacht auch die italienische Finanzpolizei und die Feuerwehr beteiligt.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
63
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
48
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
47
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
46
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
34
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 