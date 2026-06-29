Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fünf Tote nach Schüssen in Deutschland
Eine Person festgenommen

Fünf Tote nach Schüssen in Deutschland

Montag, 29. Juni 2026 | 14:25 Uhr
Eine Person festgenommen
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

In der niedersächsischen Stadt Stade in Deutschland hat es am Montag durch Schüsse fünf Tote gegeben, bestätigte ein Polizeisprecher. Dem Sprecher zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung abgefeuert worden sein.

Es komme zu einer “großen polizeilichen Einsatzlage” im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung
Kommentare
51
Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung
Panik bei Rettungseinsatz
Kommentare
31
Panik bei Rettungseinsatz
Zuschauerrekord in Spielberg mit prominentem Südtiroler Gast
Kommentare
20
Zuschauerrekord in Spielberg mit prominentem Südtiroler Gast
Auf die Glutofen-Hitze folgen die Blitze und Unwetter
19
Auf die Glutofen-Hitze folgen die Blitze und Unwetter
Hier zerschellen 2.000 Kisten Bier auf der Straße
19
Hier zerschellen 2.000 Kisten Bier auf der Straße
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 