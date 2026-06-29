Fünf Tote nach Schüssen in Deutschland

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

In der niedersächsischen Stadt Stade in Deutschland hat es am Montag durch Schüsse fünf Tote gegeben, bestätigte ein Polizeisprecher. Dem Sprecher zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung abgefeuert worden sein.

Es komme zu einer “großen polizeilichen Einsatzlage” im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.