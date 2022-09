Für das Klima auf die Straße

Bozen – Das neue Schuljahr hat vor wenigen Tagen begonnen. Damit wird auch die “Fridays for Future”-Bewegung in Südtirol wieder aktiv. Für den Freitag, den 23. September um 10.30 Uhr kündigen sie eine neue Kundgebung auf dem Gerichtsplatz in Bozen an. Die Schüler und Studenten wollen damit viele Menschen aufrufen, um bei den anstehenden Wahlen an die Zukunft zu denken.

“Dieser Sommer hat uns allen vor Augen geführt, auf was wir, zusteuern wenn wir jetzt nicht schnell die Notbremse ziehen. Extreme Dürre und Wasserknappheit, die ganze Flüsse ausgetrocknet und Landwirtschaft wie Wälder so stark wie nie in der Geschichte belastet haben; Hitzewellen, die nicht nur ein paar Tage, sondern Wochen angedauert haben; Waldbrände, die überall in Europa ganze Landstriche zerstört haben. Die Klimakrise führt auf der Welt schon seit Jahren zu Naturkatastrophen, Armut, Hunger und Toten; nun fangen auch wir hier in Europa an dessen Auswirkungen zu spüren”, so Fridays for Future in Südtirol.

“Darum gehen wir am 23.09.2022 gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Dieser globale Klimastreik ist aber auch aus anderen Gründen besonders wichtig: Am 25.09. finden die wohl wichtigsten Wahlen dieses Jahrzehntes statt. Es hängt von den Entscheidungen, die wir jetzt treffen, ab, ob für unsere Generation ein gutes Leben auf diesem Planeten noch möglich sein wird. In diesen fünf Jahren entscheidet sich, welchen Kurs Italien einlegt, ob wir es schaffen, noch rechtzeitig umzusteuern oder ob wir in eine unaufhaltsame Klimakatastrophe hineinschlittern. Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die noch kein Wahlrecht haben, aber am meisten von den Konsequenzen dieser schicksalhaften Entscheidungen betroffen sein werden. Es ist wichtig, dass viele Menschen zur Wahl gehen und dabei an die Zukunft unserer Generation denken; #vote4climate wird daher unser eindringlicher Appell an alle Bürger:innen in Südtirol sein. Es ist aber auch extrem wichtig, dass nun die Zivilgesellschaft aufsteht, um sich für eine klimagerechte Politik und ein solidarisches Miteinander einzusetzen. Denn es gibt politische Kräfte, die gegen das Pariser Klimaabkommen und den Europäischen Green New Deal gestimmt haben, die systematisch Klimaaktivisten:innen verunglimpfen und sich konsequent gegen eine progressive und gerechte Klimapolitik stemmen. Und diese Kräfte könnten die neue Regierung stellen. Dies würde uns im Kampf gegen die Klimakrise meilenweit zurückwerfen und die Einhaltung der internationalen Klimaabkommen aufs Spiel setzen”, heißt es weiter.

“Deshalb müssen wir aktiv werden, auf die Straße gehen und unsere Stimme erheben. Dieser Klimastreik wird auch von den Gewerkschaften unterstützt, darum laden wir neben allen Schülerinnen und Schülern auch das gesamte Schulpersonal und die gesamte Bevölkerung ein, mit uns ein kräftiges Zeichen zu setzen”, so die Bewegung.