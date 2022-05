Für Pycha ist Benno Neumair zurechnungsfähig

Bozen – Auch heute hat es Benno Neumair vorgezogen, dem Prozess gegen ihn nicht persönlich beizuwohnen. Ihm wird bekanntlich vorgeworfen, am 4. Jänner 2021 in Bozen seine Eltern ermordet zu haben.

Im Zeugenstand war heute indes der in Südtirol bekannte Psychiater Roger Pycha. Er wurde von Laura Perselli und Peter Neumair im Sommer 2020 zurate gezogen, nachdem Benno Neumair in Deutschland kurzzeitig in die Psychiatrie eingeliefert worden war. Nach dem Verschwinden der Eltern Anfang 2021 meldete sich auch Madé Neumair bei Pycha, um zu erfahren, was er ihren Eltern geraten hatte.

Pycha erklärte gegenüber lokalen Medien am Dienstag, er halte Benno Neumair für den Mord an seinen Eltern für zurechnungsfähig. Sein Zustand deute auf eine Persönlichkeitsstörung und nicht auf eine paranoide Schizophrenie hin. Zugleich betont er, dass dies seine Sicht der Dinge sei. Benno Neumair habe er nie persönlich getroffen.