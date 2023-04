Fußgängerin bei Unfall mit Lastwagen getötet

In Wien ist es am Mittwoch in der Früh zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wie die Landespolizeidirektion bekannt gab. Dabei wurde eine Frau von einem Lkw überrollt, als sie zwei Fahrstreifen überqueren wollte. Die 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat bereits mit der Einvernahme der Zeugen begonnen. “Die Ermittlungen laufen noch”, hieß es von der Polizei.

Laut der Exekutive soll der 49-jährige Lenker des Lkw aufgrund eines Staus auf dem Linksabbiegerstreifen der Sterngasse in die Pfarrgasse in Wien-Liesing angehalten haben. Die Frau dürfte den Moment genutzt haben, um die Straße zu queren und einen Grünstreifen zu erreichen. Als der Lkw wieder anfuhr, wurde die Frau überrollt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle befand sich laut den Beamten kein Schutzweg oder eine Fußgängerampel.