G7 beraten über Gesundheit, Wirtschaft und Außenpolitik

Gipfel in Cornwall wird fortgesetzt

Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte setzt ihren Gipfel im südwestenglischen Cornwall am Samstag mit Beratungen über Wirtschaft, Gesundheit und Außenpolitik fort. Dabei dürfte das zentrale Thema die Pandemie sein. Die G7 will den ärmeren Ländern zusammen eine Milliarde Impfdosen spenden. Außerdem dürfte es um die Frage gehen, ob der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt werden soll, um die Impfstoffproduktion in Entwicklungsländern zu fördern.

Die US-Regierung hatte die Diskussion darüber angestoßen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel stemmt sich gegen den Vorschlag. Der G7 gehören neben den USA, Großbritannien und Deutschland Frankreich, Italien, Japan und Kanada an. Es ist der erste G7-Gipfel mit Biden und der letzte mit Merkel.